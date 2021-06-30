بغداد تعطل الدوام الرسمي في دوائرها (وثيقة)

2021/06/30 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها انه “نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر واستنادا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد، و تخويل المحافظين صلاحيات تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل فيها درجات الحرار إلى 50 أو أكثر باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية كافة من الفقرتين السابقتين”.

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