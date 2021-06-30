بالوثيقة.. تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في بغداد

2021/06/30 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في العاصمة بغداد.

وقالت الأمانة في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "نظرا لارتفاع درجات الحرارة إلى (50) درجة مئوية أو أكثر، واستنادا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان انه "جرى تخويل السادة المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظات التي تصل درجة حرارتها إلى (50) درجة مئوية أو أكثر.

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