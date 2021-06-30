تعطيل الدوام الرسمي في بغداد غدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/30 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في بغداد غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة .وقالت الامانة العامة في بيان :" يتم تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وتخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في المحافظات التي تصل درجة حرارتها الى 50 درجة مئوية او اكثر" .واضافت :" تستثنى الدوائر والمؤسسات الامنية والصحية والخدمية كافة "./انتهى ح

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