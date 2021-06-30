محافظ واسط يحذر من تداعيات ازمة الكهرباء على الوضع الامني في المحافظة

2021/06/30 | 17:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي من تداعيات ازمة الكهرباء على الوضع الامني في عموم المحافظة بعد تقليل ساعات التجهيز وارتفاع معدلات درجات الحرارة.وقال المياحي في مؤتمر صحفي ان :" ازمة الكهرباء في العراق هي في الحقيقة ازمة إدارة في مواجهة التحديات الحقيقية وايجاد الحلول الناجعة لها ، اضافة الى عدم مصداقية المسؤولين في الوزارة والايفاء بوعودهم التي اطلقوها في ما يخص تجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظات المنتجة ومنها واسط".واضاف :" اننا نحمل وزارة الكهرباء التداعيات الامنية التي قد تحصل خلال الايام المقبلة نتيجة وضع المحطات التحويلية تحت نظام التردد والاطفاء عن بعد ، على العكس من المحافظات الاخرى التي تحصل على حصة كاملة نتيجة التمثيل السياسي والحكومي لها في بغداد "، مبينا :" ان المواطنين في واسط نظموا خلال الايام الخمسة الماضية/47/ تظاهرة احتجاجية أدت بعضها الى مصادمات امنية ، اضافة الى انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى الريفية نتيجة توقف محطات الضخ فيها ".واشار المحافظ الى :" ان الحكومة المحلية اعلنت مساندتها لمطالب المواطنين ، ومنها الاعتصام امام محطة واسط الحرارية في الزبيدية اعتبارا من يوم غد الخميس للمطالبة بتزويد المحافظة بحصتها الكاملة، مع دعوة رئيس الوزراء الى ارسال لجنة فنية للوقوف على حقيقة نسب تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية "./ انتهى

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