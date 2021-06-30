الاعرجي يبحث مع القيادات الأمنية في كركوك وضباط من البيشمركة التنسيق الأمني المشترك

2021/06/30 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي اجتماعا مع القيادات الأمنية في محافظة كركوك.

جاء ذلك في إطار زيارة الاعرجي والوفد الأمني المرافق له الى كركوك، والتي اجتمع خلالها في مركز التنسيق المشترك بين الجيش وقوات البيشمركة داخل قاعدة كي وان بحضور محافظة كركوك وقائد عمليات المحافظة، في لقاء تم فيه بحث التعاون الأمني، بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، في حين اطلع الاعرجي خلال الزيارة على آخر مستجدات الوضع الأمني في كركوك، وسبل توفير الحماية للمنشآت النفطية ومحطات وخطوط نقل الكهرباء.

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