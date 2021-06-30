2021/06/30 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن تفاهمات ومقترحات ناقشها وفد عراقي تابع للوزارة خلال زيارته إلى تركيا، فضلاً عن مناقشة إمكانية مساهمة أنقرة في تنفيذ مشروع سد مكحول.وأكد المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفد العراقي يناقش مع تركيا معالجة ازمة المياه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفد العراقي يناقش مع تركيا معالجة ازمة المياه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفد العراقي يناقش مع تركيا معالجة ازمة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).