اتلاف مواد مخالفة في كمرك القائم

2021/06/30 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك العامة، اتلاف مواد مخالفة من قبل مركز كمرك القائم الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، ان”مركز كمرك القائم الحدودي، قام اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ من اتلاف مواد مخالفة للضوابط الاستيرادية”.وأوضحت، أن “المواد التي تم اتلافها ( كمامات ) سورية المنشأ”.وأكدت، “اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل”.

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