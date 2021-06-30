2021/06/30 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فنانون من اجزاء كوردستان الاربعة خلال مؤتمر صحفي باربيل ، انهم ضد اي اقتتال كوردي-كوردي باي شكل من الاشكال وانهم لن يسمحوا بهدر الخدمات التي قدمها البيشمركة لارض كوردستان.

وقال ممثل فناني اجزاء كوردستان الاربعة شفان برور خلال المؤتمر اليوم الاربعاء 30/6/2021، نعلن للقنوات الاعلامية وللراي العام، ان الكورد موجودون في كل انحاء العالم، الا انه بسبب فقدان الامل لم نتمكن من التقدم اكثر.



نحن الكورد نريد الحديث عن السلام والتعايش المشترك في جميع انحاء العالم وليس الحديث عن الاقتتال الاخوي والحرب الداخلية.

واضاف برور، نحن كفنانين وجميع الاطراف والشخصيات، علينا ان نخدم شعبنا وان لا نكون سببا لاندلاع حرب وتوترات وان الخدمة التي قدمها بيشمركة كوردستان لهذه الارض يجب ان نسير على نهجهم وان نحمي باعيننا هذه الارض.

من جانبها قالت الفنانة شيلان عثمان خلال المؤتمر الصحفي، لـ PUKmedia، نحن كفناني اجزاء كوردستان الاربعة، شاركنا في هذا التجمع ومن هنا نوصل اصواتنا الى جميع الاطراف ونعلن، اننا ضد اي شكل من اشكال الاقتتال الاخوي او حرب داخلية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانون من اجزاء كوردستان الاربعة: نحن ضد اي اقتتال كوردي-كوردي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانون من اجزاء كوردستان الاربعة: نحن ضد اي اقتتال كوردي-كوردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).