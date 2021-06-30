العاصمة الاتحادية ومحافظة اخرى تعطلان الدوام الرسمي

2021/06/30 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد.

وقالت الامانة في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه: انها قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ببغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

من جانبها أعلنت محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمية ليوم غد في المحافظة.

وقالت المحافظة، بحسب بيان تابعه PUKmedia، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غداً الخميس المصادف 2021/7/1".

وأضافت، أنه "تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهراً) ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2021/7/4 ولغاية يوم الخميس الموافق 2021/7/8".

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