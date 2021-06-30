2021/06/30 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة المحلية في ميسان، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غد الخميس، فضلا عن تقليص ساعات الدوام الرسمي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وحصل "ناس" (30 حزيران 2021)، على وثيقة رسمية تضمنت انه لمقتضيات المصلحة العامة ونظرا لارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية واستنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر":

اولا- تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم الخميس الموافق 1/7/2021

ثانيا- تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهرا) ابتداء من يوم الاحد الموافق 4/7/2021 ولغاية يوم الخميس 8/7/2021".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تعطّل الدوام الرسمي غداً وتقلص ساعاته مع ارتفاع ’لهيب’ الصيف (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تعطّل الدوام الرسمي غداً وتقلص ساعاته مع ارتفاع ’لهيب’ الصيف (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).