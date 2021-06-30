ظهور مسلح في طرابلس اللبنانية.. الأزمة الاقتصادية تُنذر بانفجار اجتماعي

2021/06/30 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتصاعدت التظاهرات وقطع الطرق الذي شهدته المدينة في الأيام الماضية، إلى أن وصلت، الأربعاء، إلى ذروتها، إذ شهدت أحياء عديدة في المدينة ظهور مسلح وغضب عارم لدى سكانها.

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