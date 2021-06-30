طلب عراقي بإشراك تركيا في تنفيذ مشروع سد مكحول

2021/06/30 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن تفاهمات ومقترحات ناقشها وفد عراقي تابع للوزارة خلال زيارته إلى تركيا، فضلاً عن مناقشة إمكانية مساهمة أنقرة في تنفيذ مشروع سد مكحول.وأكد المتحدث باسم الوزارة وعضو الوفد الفني المفاوض عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طروحات الطرف العراقي اتسمت بالوضوح فيما يتعلق بحاجته الكبيرة للمياه"، مبينا "استعداد الجانب التركي لتزويد العراق بمعلومات حول السدود، وأبرزها سد أليسو، إضافة الى السدود التي تقع على نهر الفرات".وأضاف، أن "الوفد العراقي زار سد أليسو، واستمع الى عرض تفصيلي عن واقع السد، وما يتعلق بكميات الخزن، وطريقة تشغيل السد في الوقت الراهن"، لافتا الى أن "طريقة التشغيل تأخذ بنطر الاعتبار، جانبي الجفاف والرطوبة، وهم يتوقعون أن يكون العام المقبل افضل من العام الحالي من حيث سقوط الامطار". وتابع ذياب "تم خلال المباحثات إطلاع الجانب العراقي على الواقع المائي في حوضي دجلة والفرات، كما تم التباحث بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم حول المياه التي وقعها العراق وتركيا في وقت سابق"، موضحا أن "البرلمان التركي صادق عليها، فيما ستتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية التركية من اجل أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ".وأشار ذياب إلى أنه "تم التفاهم حول التعاون في مجال البحوث، وانشاء معهد مشترك، فضلا عن استعداد تركيا للتعاون في بعض المشاريع الزراعية، واحتمال تمويلها عبر القرض التركي"، لافتاً إلى أن "الوفد العراقي اقترح أن تقام المشاريع في جنوب البلاد، بهدف اطلاع الجانب التركي على مدى حاجة مناطق الجنوب الى المياه"، منوها عن "اختيار مشروع ري العمارة وبنائه بطرق ارواء هندسية حديثة، أي طريقة الري المضغوط، كمشروع له الاسبقية". وأوضح، أن "الوفد العراقي طرح أيضا الية تنفيذ جانب من الجزء الجنوبي لمشروع شط العرب، أي من منطقة (أبو الفلوس) الى منطقة الفاو، لأن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية"، مؤكدا أن "هذه القضايا هي من اهم التفاهمات التي تحققت خلال لقاء الوفد الفني العراقي مع الوفد التركي، وأن الوفد العراقي طلب التواصل في مجال المعلومات بشكل مستمر، ووافق الوفد التركي على ذلك، كما طلب الوفد العراقي أن تكون هناك زيارة أخرى من الجانب التركي الى العراق للاطلاع على المشاريع المهمة".وأردف ذياب، بأن "الوفد التركي أبدى رغبته في الاطلاع على المشاريع العراقية، ومنها سد الموصل، فيما اقترح الوفد العراقي أن يساهم الجانب التركي بتنفيذ مشروع سد مكحول، وسيتم اطلاع الوفد التركي خلال زيارته القادمة الى العراق على التصاميم التي تم وضعها للمشاريع"، منوها بـ"الاتفاق على مركز البحوث المشترك الذي يختص بالدراسات والبحوث التي تتعلق بالمياه، والاطلاع على احدث التقنيات الحديثة".ولفت إلى أن "زيارات المختصين في وزارة الموارد المائية، كشفت عن تقدم تركيا في جانب إقامة السدود عبر استخدامهم أساليب حديثة، من اجل استثمار المياه بشكل صحيح"، موضحا أن "لدى تركيا اهتمامات عديدة في مجال معالجة المياه، ولديها القدرة على تنفيذ مشاريع في العراق بهذا الشأن".

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