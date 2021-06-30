عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس في بغداد

2021/06/30 | 17:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وبحسب وثيقة حصل عليها “النور نيوز”، قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، انه “نظرا لارتفاع درجات الحرارة الى (50) درجة مئوية او اكثر، واستنادا الى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقرر تعطيل الدوام الرسمي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



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