المالية النيابية تؤكد تأثر العراق

2021/06/30 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، من استهلاك الرصيد النقدي الموجود في البنك المركزي العراقي بسبب نافذة بيع العملة، فيما أكدت أن قرار رفع سعر الدولار لم يحقق اهدافه التي وعدت بها الحكومة ومنها تشجيع الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وإنما إنعكس سلباً على المواطنين.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "رفع سعر الدولار وفر مبالغ ولكن لمدة محددة وليست مستمرة بسبب استهلاك الرصيد النقدي الموجود في البنك المركزي من قبل نافذة بيع العملة وبطريقة غير مدروسة حيث تذهب مبالغ كبيرة إلى خارج العراق".

وأضاف، أن "قرار رفع سعر الدولار لم يحقق اهدافه التي وعدت بها الحكومة ومنها تشجيع الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وإنما إنعكس سلبا على الواقع الإقتصادي العراقي".

وأكد، أن "قرار رفع سعر الدولار اثر كثيراً على المواطن وخصوصاً الطبقات الفقيرة".

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