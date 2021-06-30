حادث سير مروع يودي بعائلة كاملة على طريق سريع جنوب العراق

2021/06/30 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الاربعاء، بمصرع 4 أشخاص بحادث سير مروع على إحدى الطرق السريعة جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من عائلة واحدة لقوا مصرعهم إثر حادث سير مروع وقع على الطريق السريع الرابط بين الديوانية وبغداد".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطبي العدلي".

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