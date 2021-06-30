تواقيع نيابية لتفعيل قانون الطاقة الذريـة العراقيـة

2021/06/30 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت كتلة /صادقون / النيابية ، عن جمع تواقيع لمفاتحة رئاسة الوزراء لتفعيل قانون الطاقة الذرية العراقية ( قانون رقم 43لسنة 2016 ).واشارت النائبة اكتفاء الحسناوي ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الى اهمية هذا القانون في التخلص من النفايات المشعة ، ومتابعة انشاء المحطة الكهرونووية والمعنية بها فقط هيئة الطاقة الذرية وحسب القانون .واضافت ، ان " الجهات الرقابية موجودة بقانون 99 لسنة 1980 النافذ( قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة) وقانون الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة (قانون72 لسنة 2004 ) "، مبينة ان " تأخير تفعيل القانون بحجة عدم وجود جهة رقابية ، هو امر مرفوض بالقانون ".ودعت الحسناوي ، رئاسة مجلس الوزراء الى الاعتماد على خبراء النشاط النووي الموجودين حاليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وكذلك الجهات الرقابية التي لها قوانين نافذة وتعمل بها لحد الان ، وعدم الاعتماد على بعض اعضاء هيئة المستشارين ، باتخاذ القرارات الهامة لمؤسسات الدولة ، مبينة ان " مهمة هيئة المستشارين ابداء الرأي وليس ايقاف تطبيق القوانين "./انتهى5

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