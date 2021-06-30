محتجون يقطعون طريق المنذرية - خانقين احتجاجا على تردي الكهرباء

2021/06/30 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / خرج العشرات من اهالي قضاء خانقين في ديالى في تظاهرة احتجاجية على تردي الطاقة الكهربائية .وقام المتظاهرون بقطع طريق المنذرية - خانقين ، وطالبوا الجهات المعنية المسؤولة عن ملف الكهرباء ، بحلول عاجلة لانهاء معاناتهم ./ انتهى

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