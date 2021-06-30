2021/06/30 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم رجل هندي شكوى ضد زوجته وعائلتها ووسيط زواجهما بزعم خداعه للزواج من شخص متحول جنسياً.زار أحد سكان مدينة كانبور، في ولاية أوتار براديش الهندية، مؤخراً مركزاً للشرطة المحلية لتقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد شهرين من الزواج..



رجل يكتشف زوجته “متحولة جنسياً” ويقاضي عائلتها المركز الخبري الوطني.

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