الحلبوسي: ثورة العشرين مشروع قابل للتجدد بصيغة الآنية التي تحقق المصلحة الوطنية

2021/06/30 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، ان ‏ثورة العشرين مشروع قابل للتجدد بصيغة الآنية التي تحقق المصلحة الوطنية، مشيرا الى انها ترجمة واعية لإرادة الوطن والأمة والشعب، من أجل تحرير ثرواتِه وارضِه.وقال الحلبوسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامها مجلس النواب بمناسبة الذكرى 101 لانطلاقة ثورة العشرين، بحسب …

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