2021/06/30 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق طفرة في أعداد الإصابات بكورونا، بعد أن رصدت وزارة الصحة أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن مختبراتها سجلت أيضا ثلاثين حالة وفاة جديدة، وأكثر من أربعة آلاف وخمسمائة حالة شفاء، في حين لم تتجاوز نسبة التطعيم في العراق تسعين ألفا لغاية آلان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 7 آلاف و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 7 آلاف و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).