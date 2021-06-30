الكعبي يدعو النزاهة للإسراع في كشف نتائج 54 ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء

2021/06/30 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات.

ودعا الكعبي هيئة النزاهة للإسراع في كشف نتائج أربعة وخمسون ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء المرسلة من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات الوزارة، وأكد ان عددا من المسؤولين والموظفين في وزارات الكهرباء، المالية، والنفط كانوا سببا مباشرا في استمرار التدهور لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري، وشدد الكعبي على أن مجلس النواب سيتخذ قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى أصغر موظف ، وأشار أيضا الى ان الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية قد يكون على الاغلب عملا مخططا ومنظما، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي.

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