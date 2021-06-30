استئناف الرصافة تناقش عمل اختصاص القضاء واشاعة الثقافة القانونية

2021/06/30 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقشت رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عمل اختصاص القضاء واشاعة الثقافة القانونية.وقال اعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، نظمت في […]

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