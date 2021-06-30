مصر تنتج أولى جرعات لقاح كورونا محليا

2021/06/30 | 18:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الاربعاء، إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح "سينوفاك" بصناعة مصرية في البلاد، واصفة ذلك بالانتصار الكبير.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمعدات المشاركة بمبادرة حياة كريمة، إلى أنه "تم فتح مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شفتين لـ 600 ألف جرعة يوميا وبطاقة انتاجية سنوية من 110 لـ 220 مليون جرعة".

وأضافت، أن "المصنع الثاني، سيعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يومية ومليار جرعة سنويا".

وكشفت وزيرة الصحة، عن أنه "بدءا من أغسطس سيتم انتاج من 10 لـ 15 مليون جرعة شهرية، من إنتاج مصر للقاحات المستهدف من الشعب المصري، الذي يصل لـ 40 مليون مواطن".

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، وتم زيادة الجرعات إلى 80 مليون جرعة خلال الـ 6 أشهر القادمة.

PUKmedia وكالات

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