قانون القومية العنصري يُرسّم اسرائيل كدولة أبارتهايد - نهاد ابو غوش

2021/06/30 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش لم يكن أقرار وتبني قانون القومية اليهودية الذي تبناه البرلمان الاسرائيلي كقانون اساس مجرد إجراء عدواني ضمن مسلسل الاعتداءات والممارسات والاجراءات العدوانية والعنصرية، بل هو تتويج لكل هذه الممارسات، قبل هذا القانون كان هناك أكثر من 40 قانون عنصري تمييزي أبرزها قانون العودة الذي يتيح لأي يهودي في العالم أن يكتسب الجنسية الإسرائيلية على الفور بمجرد أن تطا قدماه تراب فلسطين المحتلة، وقانون أملاك الغائ ......





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