2021/06/30 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر فجّرت حادثة القمع الوحشي التي أودت بحياة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات نقمة شعبية ما برحت تحتقن منذ زمن طويل ضد «السلطة الوطنية» وهي لم تبدأ مع محمود عبّاس والحق يُقال.



ذلك أن فوز «حماس» في عام 2006 بانتخابات «المجلس التشريعي الفلسطيني» الثانية والأخيرة (حتى إشعار آخر) التي شهدتها الأراضي المحتلة سنة 1967، ذلك الفوز كان المراقبون قد أجمعوا في حينه على أنه تعبيرٌ عن نقمة شعبية عارمة ضد فس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مغزى استشهاد نزار بنات - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مغزى استشهاد نزار بنات - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).