فى ذكرى مشؤومة منذ ثمانى سنوات - سعيد العليمى

2021/06/30 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى حول مظاهرات اليوم الملاينية : حصاد هذا الزخم الشعبى التاريخى هو المهم .



فهناك خطر أن يبدد فى صفقات تافهة فارغة من الإصلاحيين اليمينيين المهيمنين على الحركة وموجهى شعاراتها .



خاصة مع التدخلات الخارجية الأمريكية التى تصر أن تملى مسارا تلفيقيا معينا .



لم تنته سلطة الإخوان بعد .



أى طوفان أعمى إن لم يمتلك الرؤية يمكن توجيهه عكس إتجاهه أو تبديد مساره فى متاهات متعددة .



على القيادات السياسية الجماهيرية أ ......





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