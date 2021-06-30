2021/06/30 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على تاجر مخدرات حاول إدخال كميات كبيرة جداً من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة في في قضاء القائم .

وقالت الخلية في بيان صحفي، “في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في أجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تمكنت مفارز الوكالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على احد تجار المخدرات، بعد أن حاول إدخال كميات كبيرة جداً من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة داخل إطار العجلة التي كانا يستقلها”.

واضافت ان “العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليه، في قضاء القائم قادماً من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاول إدخالها بطريقة ماكرة.. القبض على تاجر مخدرات في القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاول إدخالها بطريقة ماكرة.. القبض على تاجر مخدرات في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).