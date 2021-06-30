بالوثيقة – مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد جراء ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/30 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في بغداد إثر ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في عموم العراق.

واظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة إن قرار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد جاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة إلى خمسين درجة مئوية بالإضافة إلى منح تخويل للمحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجات الحرارة فيها إلى خمسين درجة مئوية أو أكثر.

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