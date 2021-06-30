القائمة النهائية للمحافظات التي ستعطل الدوام يوم غد

2021/06/30 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

حيث أعلنت كل من المحافظات بغداد والمثنى وميسان والانبار وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي دوائرها كافة ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان ولربما أكثر من ذلك.

كما قررت أيضا بعضها إلى تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهراً) ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/٤ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨".

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