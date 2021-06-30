2021/06/30 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بتاجر مخدرات في مدينة القائم الحدودية قادما من سوريا، مبينة انه حاول تهريب المخدرات عبر اطار العجلة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، مبينة ان "مفارز الوكالة تمكنت وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على احد تجار المخدرات".

واضافت ان "المتهم حاول إدخال كميات كبيرة جداً من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة داخل إطار العجلة التي كان يستقلها، الا ان العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليه، في قضاء القائم قادماً من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية ، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على تاجر مخدرات قادما من سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على تاجر مخدرات قادما من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).