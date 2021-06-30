حضور رسمي رفيع المستوى للقيادات السياسية والأمنية في مجلس عزاء شهداء جريمة القائم

2021/06/30 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شاركت قيادات سياسية يتقدمها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، و قيادات امنية وشخصيات مجتمعية وعشائرية في مجلس عزاء شهداء جريمة القصف الامريكي في قضاء القائم ، الذي إقامته كتائب سيد الشهداء في مسجد الزويـة بالعاصمة بغداد اليوم الاربعاء ./انتهى5

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