2021/06/30 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أحبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، محاولة إدخال كميات كبيرة جداً من المخدرات من سوريا إلى العراق.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في ألاجهزة الأمنية لهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة إدخال كميات كبيرة جداً من المخدرات من سوريا إلى العراق first appeared on النور نيوز.

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