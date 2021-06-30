الكاظمي يلتقي الامين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل



الكاظمي يلتقي الامين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل
2021/06/30 | 19:01 - المصدر: المورد نيوز
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