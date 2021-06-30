التعادل الايجابي يحسم لقاء زاخو مع الديوانية

2021/06/30 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعادل نادي زاخو لكرة القدم، يوم الأربعاء، مع ضيفه نادي الديوانية بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.سجل فريق نادي زاخو اولا عن طريق كيلان لقمان في الدقيقة […]

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