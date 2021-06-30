رئيس تحالف الفتح يسلّم الكاظمي طلباً لواشنطن بسحب قواتها من العراق فوراً

2021/06/30 | 19:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سلّم زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة موقعة من الكتل البرلمانية تطالب فيها بالانسحاب الفوري للقوات الامريكية المحتلة من البلاد .وبحسب تقرير نشرته Prensa Latina، ان “الكاظمي قبل نقل الطلب إثر القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي التي وصفها الرأي العام بأنها انتهاك للسيادة الوطنية”.[…]

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