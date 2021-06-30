صلاح الدين تقرر تعطيل الدوام في دوائرها يوم غد

2021/06/30 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت محافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس. وذكرت الوكالة الرسمية وتابعها “النور نيوز”، إنه “قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة”.

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