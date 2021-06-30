ثاني دولة عربية تطلب تدخل الجيش في المناطق الموبوءة بكورونا

2021/06/30 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قدم رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الأربعاء، بطلب للمؤسسة العسكرية لكي يتدخل الجيش في الولايات الموبوءة بفيروس كورونا. وكشفت والية سوسة، رجاء الطرابلسي في تصريح للإذاعة “جوهرة أف أم” المحلية، (30 حزيران 2021)، أن الطلب وجه منذ أسبوع، ويتعلق بالولايات التي سجلت إصابات مرتفعة على غرار ولاية سوسة. ومددت تونس أمس، ساعات …

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