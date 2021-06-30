كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد بسبب درجات الحرارة

2021/06/30 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت محافظة كربلاء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسم في دوائرها يوم غد الخميس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بناءً على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة …

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