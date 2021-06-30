مجلس النواب يعقد جلسته رقم 3 الخميس

2021/06/30 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته رقم 3 من الفصل التشريعي الثاني للسنة ‏التشريعية الثالثة من الدورة ‏الانتخابية الرابعة.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الخميس جلسته رقم 3 من الفصل التشريعي الثاني للسنة ‏التشريعية الثالثة من الدورة ‏الانتخابية الرابعة.

واضافت: ان المجلس لم حدد توقيت الجلسة وفقراتها الى هذه اللحظة، مبينة ان لجنة الطفل والمرأة طالبت بادراج مشروع قانون حماية الطفل على فقرات جدول جلسة يوم غد لاجراء القراءة الولى لمشروع القانون.

وكان المجلس قد صوت امس الثلاثاء وخلال جلسته رقم 2 على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيح اسماءهم من قبل مجلس القضاء الاعلى، كما صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين جمهورية العراق وحكومة المملكة ‏العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي وتطويرها بما يقوي اواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

فيما رفعت رئاسة مجلس النواب الجلسة الى يوم غد الخميس.

PUKmedia خاص

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