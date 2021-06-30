مركز كلاويز يقيم ندوة للكاتب والمثقف نوزاد أسود

2021/06/30 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مركز كلاويز الثقافي ندوة للكاتب والمثقف الكوردي الدكتور نوزاد احمد اسود، تحت عنوان ( قراءة سوسيواستاتيكية للجمال والقمح).

تقام الندوة في الساعة 4:30 بعد ظهر يوم السبت 3/7/2021 في قاعة الشهيد آزاد هورامي بمركز جاودير الثقافي بمدينة السليمانية.

PUKmedia

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