2021/06/30 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، من شركات وصفها بالمحتالة تروج لوجود فرصة لإرسال حجاج من العراق إلى الديار المقدسة. وقال المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية،تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من شركات “محتالة” تروج لارسال حجاج عراقيين الى السعودية المركز الخبري الوطني.

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