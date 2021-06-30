الصحة والبيئة: البصرة والناصرية والعمارة من بين 10 مواقع كأعلى درجات الحرارة

2021/06/30 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل مدن عراقية تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق ضمن عشرة مواقع في العالم.

اذ بلغت درجات الحرارة في البصرة والناصرية والعمارة واحد وخمسين درجة مئوية من بين عشرة مواقع في العالم، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة والبيئة من تأثير الارتفاع على صحة المواطنين.

وبالتزامن مع ارتفاع الحرارة، تتفاعل أزمة الكهرباء الحادة، حيث تشهد عدد من المحافظات انقطاع متواصل في الطاقة منذ نحو ثلاثة أيام.

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