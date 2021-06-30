2021/06/30 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، من شركات وصفها بالمحتالة تروج لوجود فرصة لإرسال حجاج من العراق إلى الديار المقدسة. وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "نؤكد عدم وجود حج هذا العام من العراق، حيث أوضحت لنا وزارة الحج السعودية في برقية تلقيناها أن الحج سيكون للمقيمين داخل الأراضي السعودية فقط".وأضاف أن "أية جهة او شركة تدعي وجود فيزا أو تدعو المواطنين لتقديم جوازاتهم تمارس النصب والاحتيال لذلك نهيب بالمواطنين عدم تصديق هكذا وعود مزيفة أو إعلانات وهمية من شركات محتالة تدعي إمكانية الحج هذا العام".وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في 12 من الشهر الجاري، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.

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