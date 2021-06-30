القبض على تاجر مخدرات ادخل بضاعته بطريقة ماكرة في مدينة القائم

2021/06/30 | 19:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على تاجر مخدرات في مدينة القائم اقصى غربي الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان مفارز وكالة الاستخبارات وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، القت القبض على احد تجار المخدرات، بعد أن حاول إدخال كميات كبيرة جداً من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بطريقة ماكرة داخل إطار العجلة التي كان يستقلها في القائم قادماً من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية ./انتهى3

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