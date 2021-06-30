التعادل يحسم مواجهة زاخو والديوانية

2021/06/30 | 19:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي زاخو وضيفه الديوانية التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو ضمن افتتاح الجولة 34 من منافسات الدوري الممتاز.المباراة كانت متكافئة في كل شيء مع أفضلية نسبية لزاخو الذي تمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة 20 عبر اللاعب لقمان كيلان لينهي زاخو الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.وفي الشوط الثاني سعى الديوانية الذي بات مهددا هو الأخر بالهبوط للدرجة الأولى لتعديل النتيجة ونجح في مساعيه بعد أن ادرك المدافع مصطفى ناظم النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 64 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.ورفع زاخو رصيده إلى النقطة 42 في المركز التاسع بينما رفع الديوانية رصيده إلى النقطة 33 في المركز السادس عشر./انتهى

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