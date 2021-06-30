2021/06/30 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



اللحظات الأولى لانفجار سوق مريدي بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سوق مريدي بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اللحظات الأولى لانفجار سوق مريدي بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).