سوريا لمن؟ من خصخصة الدولة إلى خصخصة الثورة - ياسين الحاج صالح

2021/06/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح مناقشة لوثيقة الهوية السورية الصادرة عن المجلس الإسلامي السوري في شباط من هذا العام أصدر المجلس الإسلامي السوري في اسطنبول ما أسماها وثيقة الهوية السورية، دون أن يرفقها ببيان دواعي الإصدار، خلا إشارة مجملة إلى عشر سنوات من ثورة الشعب السوري على "النظام الطائفي المستبد"، مع استمرار هذا الأخير في محاولاته "طمس" هذه الهوية، معززة بـ"محاولات البعض التشويش والتدليس والتلبيس على معالم الهوية الس ......





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