ثورة أكتوبر البلشفية لم تمت ولن تموت (1) - فؤاد النمري

2021/06/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري تحتفي فلول الأحزاب الشيوعية في اليوم السابع من نوفمبر من كل عام بذكرى ثورة أكتوبر البلشفية كونها أول محاولة جادة لانتقال العالم إلى النظلم الإشتراكي .



ونحن هنا في البداية نمتنع عن التأكيد على نفاق هذه الفلول وكذبها حيث الإحتفاء الحقيقي الصادق بالثورة الإشتراكية لا بدّ أن يبدأ ولا ينتهي قبل معرفة النهايات الحقيقية للثورة، وهو ما تعزف عن البحث فيه مختلف هذه الفلول دون استثناء .



تؤمن جميعها أن ثورة أ ......





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