لكُل شيء تاريخه - حسن مدن

2021/06/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هل حقاً تُفنى الأشياء والظواهر فلا يبقى لها من أثر، أم أنها باختصار شديد وبليغ تتحول فقط؟ربما لهذا السبب لا توجد ظاهرة من الظواهر لا تاريخ لها، حتى لو بدت لنا جديدة كل الجدة ولا سوابق لها.



علينا أن نتقصى مقدماتها وجذورها ومسبباتها، وهذه كلها يمكن التعبير عنها بكلمة واحدة هي: «تاريخ» تلك الظاهرة أو الحدث، فمهما بدا مفاجئاً فإنه في حقيقة الأمر ليس كذلك.



ما من شيء مفاجئ ينشأ بين يوم وليلة.



هو مفا ......





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