كربلاء:الجمعيات الفلاحية ووزارة الموارد المائية تجريان كشف موقعي لوضع الحلول الممكنة لإيقاف انهيار أكتاف نهر الفرات

2021/06/30 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى صباح اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد

الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في

قضاء الهندية علي ناعور الكَريطي جولة

ميدانية وكشف موقعي في منطقة (البو شرار)

المحاذية لحوض نهر الفرات في قضاء

الهندية شرق ال

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